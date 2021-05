Stiri pe aceeasi tema

- „Am luat act generic de ce au ei pe PNRR. Asteptam sa primim PNRR-ul in detaliu”, a zis Ciolacu. „A fost un pic superficiala, un pic așa, mai de sus, in nota actualului Guvern. Eu sunt de buna-credința, am venit cu credința ca vom ieși azi cu un plan pentru romani, nu s-a reușit acest lucru. Noi am…

- Romania a discutat la Bruxelles despre patru mari proiecte de autostrazi care sa fie cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ni le-a prezentat aseara, la TVR 1, in emisiunea Romania 9.

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri ca "specialistii useristi" ai fondurilor europene "au dat cu oistea-n gardul de la Bruxelles", iar proiecte importante pentru Romania din Planul National de Redresare si Rezilienta au fost respinse de catre oficialii de la Bruxelles.…

- „Specialiștii” useriști ai fondurilor europene au dat cu oiștea-n gardul de la Bruxelles, pentru ca proiecte importante pentru Romania, din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), au fost respinse de catre oficialii de la Bruxelles, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu. „…

- Continua replicile, dupa eșecul Guvernului in prezentarea la Bruxelles a unui proiect al PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența). Dupa un anunț al lui Catalin Drula, deputata Ana Catauța il acuza de ipocrizie pe ministrul Transporturilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca Romania vrea sa cumpere trenuri pe hidrogen prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Tranzacția ar avea o valoare de un miliard de euro.”Avem o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe urmatorii patru ani. Am gasit-o…