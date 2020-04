Stiri pe aceeasi tema

- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la vârsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de Covid-19, potrivit New York Times.Roney a fost, initial, respins de multi, care l-au considerat o clona a lui Miles Davis. A reusit sa depaseasca acest lucru si a devenit o prezenta…

- Wallace Roney a fost, initial, respins de multi, care l-au considerat o clona a lui Miles Davis. A reusit sa depaseasca acest lucru si a devenit o prezenta importanta a scenei muzicale. Cu Davis, care a murit in 1991, a cantat la Montreux Jazz Festival (Elvetia), intr-un concert regizat de…

- O femeie de 84 de ani din București a murit din cauza Covid-19 la Spitalul Universitar din București, in 27 martie. Decesul a fost adaugat la statistica oficiala abia astazi, dupa ce INSP a aflat despre el din...

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit cu presedintele Israelului Reuven Rivlin despre criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si despre cooperarea pentru contracararea raspandirii acestuia. De asemenea, Iohannis l-a invitat pe omologul sau sraelian la Bucuresti dupa finalizarea crizei…

- Consilierul de stat in Cancelaria premierului, liberalul Tanase Stamule, declara ca este important de stiut ca in Romania nu se producea "absolut nimic" din materialele medicale necesare in aceasta perioada de criza generata de pandemia de COVID-19, el prezentand si o situatie cu privire la eforturile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, dupa ce a vizitat spitalul militar de campanie amenajat in curtea Institutului de Geriatrie "Ana Aslan” de langa Bucuresti, ca dupa ce criza sanitara va trece autoritatile vor face "o evaluare la sange” a sistemului sanitar romanesc. Iohannis a spus ca…

- Actorul si regizorul Ion Caramitru, directorul Teatrului National din Bucuresti, a transmis duminica un mesaj video prin care roaga publicul sa fie solidar cu institutia pe care o conduce si sa nu ceara imediat rambursarea biletelor cumparate in avans.„Ma adresez celor indragostiti de teatrul…

- Criza coronavirusului și rapiditatea cu care acest virus se extinde in țara noastra, mai ales in București, i-a facut pe mulți romani sa ia din nou cu asalt magazinele. Hipermarketul Auchan le-a raspuns clienților care au dat navala in magazine de teama coronaviruslui.