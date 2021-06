Tromboembolismul pulmonar (P)

Tromboembolismul este o afectiune grava, potential letala. Daca diagnosticul nu este pus la timp atunci pacientii nu pot beneficia de un tratament adecvat. In venele profunde ale membrului inferior se pot forma cheaguri de sange, din cauza imobilizarii prelungite la pat, in cazurile in care pacientul a suferit un infarct miocardic sau un accident vascular, in urma diverselor interventii chirurgicale sau ortopedice, ori in urma unor calatorii lungi cu trenul (...)