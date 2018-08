Stiri pe aceeasi tema

- Caitlin, fetita in varsta de șase ani, a primit cadou de la mama sa dreptul de a cumpara online o papușa Barbie, folosind smartphone-ul acesteia. A doua zi, insa, cea mica a luat din nou telefonul mamei sub pretextul ca vrea sa vada in ce stadiu se afla comanda ei. A accesat iar aplicația…

- DINAMO - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, TELEKOM SPORT, LOOK TV. Runda a 4-a din noua ediție de Liga 1 se incheie cu una dintre cele mai interesante dispute din ultima jumatate de deceniu. Dinamo, cea mai spectaculoasa echipa a momentului, primește vizita Viitorului, cea mai tanara echipa…

- RUSIA 2018. Luni se disputa inca doua meciuri din optimi iar la finele acestora vom afla inca un sfert de finala de la Cupa Mondiala. Primul partida a zilei le va opune pe Brazilia și Mexic, de la ora 17:00. Belgia și Japonia vor inchide ziua de fotbal, de la ora 21:00. Ambele partide vor The post RUSIA…

- RUSIA 2018. Duminica sunt programate alte doua meciuri din optimile de finala ale Campionatului Mondial. Țara gazda Rusia va da piept cu fosta campioana mondiala Spania. Invingatoarea dintre cele doua formații va intalni in sferturi caștigatoarea celei de-a doua confruntari a zilei: Croația vs Danemarca.…

- Capitanul nationalei de fotbal a Belgiei, Eden Hazard, a reluat marti antrenamentele cu restul echipei, dupa ce a acuzat probleme in zona coapsei. ''Inapoi la antrenamente dupa o zi de recuperare. Acum sunt pregatit pentru marele meci de joi'', a scris, pe contul sau de…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- SIMONA HALEP - ALISON RISKE LIVE VIDEO ONLINE STREAM EUROSPORT: Simona Halep-Alison Riske LIVE, Roland Garros. Simona Halep isi amana debutul din acest an la Roland Garros. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) ar fi trebuit sa joace marti la Roland Garros impotriva lui Alison Riske (27 de ani, 83 WTA), dar…

- Conform unui studiu realizat de catre GPeC și iSense Solutions, 53% dintre romanii cu access la internet, adica aproape 6 milioane de utilizatori, au realizat in ultimul an cumparaturi online cel puțin o data pe luna, cu o creștere de 9% fața de aceeași perioada din 2016-2017.