Troleibuzul la Rîșcani, autobuzul la Ciorescu. Cum vor fi amplasate astăzi cele doua puncte mobile pentru vaccinarea anti Covid-19 Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 13 august, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile: troleibuz și autobuz, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Rașcani, bd. G. Vieru, adiacent Banca Naționala a Moldovei, iar autobuzul se va deplasa in comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 11, in preajma Centrului de Sanatate. Cetațenii au posibilitatea de a se imuniza la cele doua puncte de vaccinare mobile pana la sfarșitul lunii august, a.c. Oamenii pot identifica ușor unitațile, dupa inscripțiile pe partea exterioara a… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

