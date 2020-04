Troleibuzele Transloc circulă mai mult goale Din ce in ce mai puține persoane folosesc transportul in comun din Targu Jiu. Motivele sunt legate de inchiderea domeniului horeca și a unora din firmele care aveau sute sau chiar o mie de salariați. De la o zi la alta, mijloacele de transport in comun ale Transloc, societatea Consiliului Local Targu Jiu, sunt mai goale. Acest lucru este cauzat și de faptul ca au fost introduse mai multe curse pentru a fi cat mai puțini calatori intre stații. Astfel, vatmanii sau conducatorii auto au fost instruiți sa ia un numar limitat de pasageri, pentru a reduce contactul intre aceștia. Troleibuzele sunt folosite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

