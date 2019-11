Municipalitatea va trebui sa mai aștepte dupa troleibuzele noi promise pentru municipiul Targu Jiu. Finanțarea pentru achiziția a 20 de troleibuze a debutat in luna martie a acestui an, la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Cu toate ca au fost depuse patru oferte, licitația pentru desemnarea firmei caștigatoare in privința livrarii celor 20 de troleibuze pentru municipiul Targu Jiu a fost amanata pana pe 22 ianuarie 2020. „Informația de la Ministerul Dezvoltarii este ca licitația s-a amanat pana pe 22 ianuarie 2020. Cei de acolo probabil ca au nevoie de foarte mult timp sa studieze ofertele sau…