Troleibuze noi pentru orașul Bălți La Balți a avut loc evenimentul de recepționare a celor 11 troleibuze noi fara fir achiziționate cu sprijinul inițiativei in valoare de 1.2 milioane de euro oferite de UE și donatorii Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) pentru dezvoltarea rețelei de transport public din Bălți. Grantul completează imprumutul de 2,5 milioane euro, oferit de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

