Stiri pe aceeasi tema

- Firma Diferit ar refuza sa lucrezela centura comunei Florești. La finalul sedintei de Consiliu Local, primarul Horia Sulea a tinut sa le comunice consilierilor locali ca, in pofida numeroaselor solicitari pe care le-a facut (n.red. si in scris), conducerii SC Diferit…

- Președintele Consiliului Județean Brașov a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, catigatorul licitației pentru „Execuție de rulare Alfa, platforma de imbarcare-debarcare și extidnere rețele de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”. Termenul de deschidere a ofertelor a fost…

- Ploaie, accidente spectaculoase si rasturnari de situatii in clasament. Toate ingredientele au fost prezente la etapa a treia in Campionatul National de Viteza in Coasta, de la Brasov. Lucian Radut s-a impus si s-a distantat in clasamentul general.

- Andrei Dumitrescu (Tatuus) on Sunday grabbed the Teliu trophy, second round of the Speed in the Coast National Championship, according to the Romanian Federation of Sports Automobile (FRAS website. Dumitrescu was timed 03 min 18 sec 417/1000, 1 min 39 sec 986/1000 in first stage and 1 min 38…

- Compania de stat CFR Calatori a anuntat joi suplimentarea trenurilor in timpul minivacantei 27 aprilie - 2 mai, in conditiile in care asteapta o crestere a traficului. Astfel, in perioada 27 aprilie - 2 mai, vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii, in special cele…

- Prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2018, „Trofeul Serus”, ce s-a desfașurat in weekend la Rașnov, a fost caștigata de un laureat permanent al intrecerilor de raliuri, Simone Tempestini. El a avut o evoluție solida in ambele manșe de concurs, obținand cel mai bun timp al…

- „„Am castigat anul trecut titlul de capitala nationala a digitalizarii, fiind orasul cu cele mai multe proceduri digitale. Avem peste 52 de proceduri in relatia cu cetateanul. Acum am venit cu una noua, care tine oarecum de avansul inteligentei artificiale si prin asta avem primul functionar public…