Stiri pe aceeasi tema

- Federația Internaționala a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism urmeaza sa acorde Timișoarei trofeul „Marul de Aur”, considerat echivalentul „premiului Oscar”, pentru promovarea și dezvoltarea turismului prin programul TM2023. Evenimentul va avea loc in 24 martie.

- Kathleen Kavalec, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania s-a aflat weekendul trecut intr-o vizita oficiala la Timișoara, prilejuita de deschiderea Programului “Capitala Europeana a Culturii”. Timisoara a fost primul oras din Romania vizitat de Kavalec in calitate de ambassador. Kathleen…

- Proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrala a corpului”, al artistei și regizoarei Adina Pintilie, care a reprezentat Romania la cea de-a 59-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta - La Biennale di Venezia 2022 cu sprijinul Institutului Cultural Roman

- Astazi are loc la Timișoara deschiderea oficiala a programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Este vorba despre un eveniment major atat pentru Romania cat și pentru Vestul țarii, deoarece toata aceasta zona este partenera in acest program axat pe Timișoara. Surprinzator, șeful statului,…

- In deschiderea oficiala Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, Kunsthalle Bega va prezenta, in premiera, proiectul „Adina Pintilie: Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului” care a reprezentat Romania la cea de-a LIX-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022,…

- Dupa ce a reprezentat cu succes Romania la cea de-a 59-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022, proiectul „Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului”, al artistei și regizoarei Adina Pintilie, va fi prezentat in premiera in Romania, la Kunsthalle Bega (strada Circumvalațiunii…

- Principalele agenții de turism romanești care aduc in țara noastra vizitatorii straini au fost invitate la Timișoara, pentru o ultima discuție inainte de inceperea programului Capitala Europeana a Culturii -2023.

- Primarul Dominic Fritz a oferit in premiera, la nivel national, burse de creatie din bugetul local pentru artistii care sunt sustinut de o organizatie, pentru a-i sprijini in procesul de creatie in contextul in care Timisoara urmeaza sa preia anul viitor titlul de Capitala Europeana a Culturii.…