”Trofeul Florilor” 2023 Echipa de minifotbal feminin ACS Academica Transilvania Targu Mureș a triumfat in primul turneu național organizat de Asociația Județeana de Minifotbal Mureș sub egida Federației Romane de Minifotbal – "Trofeul Florilor". Aceasta victorie se datoreaza in totalitate lor in urma pasiunii pentru minifotbal, dedicarii și a efortului depus, acestea fiind pregatite de antrenorul Cornel Campian și de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Județeana de Minifotbal Mureș ii invita pe toți doritorii la cea mai așteptata competiție de minifotbal feminin din țara. „Trofeul Florilor" se afla la prima ediție și se va desfașura in data de 10 septembrie, la Baza Sportiva Academica "Transilvania" din comuna Sancraiu de Mureș. „Trofeul…

- Conducerea Primariei Orașului Ungheni va inaugura sambata, 2 septembrie, o baza sportiva noua in localitatea aparținatoare Morești, eveniment care se va desfașura in prezența unor reprezentanți ai Federației Romane de Fotbal. "Ziua va continua cu un meci de fotbal demonstrativ extraordinar, avandu-le…

- Asociația Județeana de Minifotbal din județul Mureș organizeaza prima ediție a competiției minifotbalistica „Trofeul Florilor", care iși propune sa celebreze frumusețea jocului și puterea feminina și care va avea loc in 10 septembrie. Totodata, se dorește promovarea valorii femeilor in sport, sa incurajeze…

- Un membru PNL și unul PSD din Județul Mureș vor ocupa posturile de adjuncți in nou creata structura de coordonare a sportului la nivel național.Aceștia sunt: Thomas Moldovan și Gabriel Toncean. Primul a fost pe poziție similara in fostul minister al sportului al doilea a fost membru in CL Reghin, și…

- Municipiul Reghin se mandrește cu titlul de vicecampioana naționala la Minifotbal in Cupa Socca al echipei ACS Victoria Reghin. Incepand cu luna septembrie, in Municipiul Reghin se va organiza „Liga I Reghin" sub egida Asociației Județene de Minifotbal Mureș. Caștigatoarea campionatului de minifotbal…

- Asociația Județeana de Fotbal Maramureș organizeaza in perioada 17 iulie – 11 august inscrierile pentru campionatele ligilor a IV-a și a V-a, sezon competițional 2023/2024. Inscrierile au loc la sediul AJF MM (Bd. Unirii 11J) pentru completarea cererilor de inscriere, de luni pana vineri, intre orele…

- Sportivii și oficiali Federatiei Romane de Teqball care au particpat la Jocurile Olimpice Europene Cracovia – Maropolska 2023 se intalnesc cu reprezentanții oficialitațiilor locale și județene la baza Teqball Arena din cadrul Complexului de Agrement și Sport "Mureșul" – Week – End. Echipa Zi de Zi este…

- Asociația Județeana de Minifotbal Bistrița-Nasaud, impreuna cu Federația Romana de Minifotbal, organizeaza in aceasta perioada Campionatul Național de Minifotbal, la care vor participa cele mai bune 32 de echipe din Romania, din cele 2.000 de echipe inscrise la Federația Romana de Minifotbal. Potrivit…