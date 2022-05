Grupul ucrainean Kalush Orchestra, caștigator al ultimei ediții Eurovision, și-a scos la licitație trofeul și a caștigat 900.000 de dolari. Banii vor fi utilizați pentru cumpararea de drone care sa combata trupele rusești. Vanzarea celebrului microfon de cristal al Eurovision a fost licitata pe Facebook și a fost caștigata de Whitebit, o companie dedicate tehnologiei […] The post Trofeu pentru drone. Caștigatorul Eurovision varsa 900.000 de dolari armatei ucrainene first appeared on Ziarul National .