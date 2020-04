Stiri pe aceeasi tema

- ​Unul dintre primele magazine online din Rusia, Ozon.ru, a primit marți o finanțare de 50 de milioane de dolari, de la un fond de investiții american. Investiția acordata de fondul american Princeville Capital este sub forma de împrumut convertibil în acțiuni, potrivit Reuters. Citește…

- Vanzarea la licitatie a manuscrisului melodiei "Hey Jude", unul dintre cele mai cunoscute cantece ale formatiei The Beatles, va fi scos la licitatie de Julien's Auctions, pe 10 aprilie, la New York.In 2002, Paul McCartney, compozitor si textier al melodiei, a interzis vanzarea deoarece credea…

- Amprentele palmelor lui Kobe Bryant, varianta a celor impregnate in ciment in exteriorul Grauman’s Chinese Theatre din Hollywood, vor fi vandute la o licitatie in aprilie, alaturi de alte obiecte de colectie legate de fostul baschetbalist, relateaza Reuters, citata de news.ro.Potrivit casei…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania va oferi spre…

- Miliardarul rus Aliser Usmanov a donat Muzeului Olimpic de la Lausanne manifestul olimpic original din 1892, cel mai scump articol sportiv vandut vreodata la o licitatie, pentru 8,8 milioane dolari, transmite Reuters, conform Agerpres. Omul de afaceri, care este si presedintele Federatiei Internationale…

- Optsprezece masini si trei motociclete ale actorului Paul Walker, cunoscut din filmele „Fast and Furious” si decedat in 2013, au fost vandute pentru suma de 2,33 milioane de dolari la o licitatie care a avut loc in Arizona, scrie Reuters, potrivit Mediafax.Licitatia Barrett-Jackson a durat…

- Masina condusa de actorul Steve McQueen in filmul „Bullitt” a fost vanduta vineri, la o licitatie din Florida, pentru 3,4 milioane de dolari, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Fordul Mustang GT din 1968 este una dintre cele mai cunoscute masini din cinematografia americana, iar pretul platit…