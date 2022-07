Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie a.c. polițiștii din Borșa au fost sesizați despre faptul ca, in apropierea unui bancomat, s-a produs un furt. Victima era o femeie in varsta de 72 de ani, care a retras de la banca suma de 4100 de euro. In timp ce se indeparta de unitatea bancara, profitand de neatenția sa, o femeie necunoscuta…

- In ziua de 24 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti, au continuat cercetarile in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor,…

- Joi, 19 mai, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat un control pentru verificarea respectarii legislației privind regimul deșeurilor și protecției mediului. Activitațile au vizat un punct de lucru din municipiul Baia Mare, avand ca administrator un barbat de 37…

- Un barbat de 31 de ani din Iasi, care locuieste in Pitesti fara forme legale, este cercetat de politisti, dupa ce a fost filmat in timp ce trage cu un pistol in parcarea unui local, ameninta si injura. ”In ziua de 30 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Ieri, 14 aprilie, in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare, un exemplar de caprior, care era deținut ilegal in captivitate in curtea imobilului a atacat doua persoane. La fața locului…

- In data de 2 aprilie, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Valea Vișeului și Postul de Poliție Comunal Moisei, au organizat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate. Astfel,…