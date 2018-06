Stiri pe aceeasi tema

- Deputații vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, iar printre prevederi se numara și eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritaților naționale in prefecturi, primarii, consilii județene și locale, dar și cum vor fi montate placuțele bilingve, relateaza mediafax.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat din nou marti, ca nu sustine si nu exista niciun motiv pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, titreaza News.ro. “A incalcat decizia Cutii si Constitutia presedintele, azi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si…

- Inalta Curte de Casație și Justiție este așteptata sa pronunțe, astazi, 21 iunie, sentința in dosarul lui Liviu Dragnea. Intreg partidul așteapta cu rasuflarea taiata aceasta sentința, care poate insemna fie sfarșitul politic pentru Dragnea, fie confirmarea sa ca lider absolut.Citește și:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in acest moment nu exista motive de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis si afirma ca ”ar fi greseala poate cea mai mare din punct de vedere politic”, adaugand ca seful statului nu are un termen pentru a pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale…

- Dupa un schimb de corespondența intre SCM Craiova și Federația Europeana de Handbal (EHF), ieri forul continental a comunicat data de disputare a meciului dintre echipele feminine SCM Craiova și Vipers Kristiansand (Norvegia), contand pentru returul finalei Cupei EHF. Jocul ...