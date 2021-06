Troc politic cu justiția Inca de la bun inceput UDMR s-a opus desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Spre deosebire de PNL și USR PLUS, care s-au napustit ca vulturii, a avut o judecata mai așezata, mai limpede. Marele cui al maghiarilor era repartizarea dosarelor in cazul desființarii. Sub nicio forma nu era de acord cu […] The post Troc politic cu justiția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

