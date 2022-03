Troc între armate: șase soldați ruși morți contra doi soldați ucraineni vii Potrivit ziarului ucrainean Kyiv Independent, intre Ucraina și Rusia a avut loc un schimb neoficial de soldați: șase cadavre rusești contra doi soldați ucraineni in viața. Schimbul s-a efectuat intr-un sat de la periferia Kievului și a fost mediat de civili. Cei șase soldați ruși morți nu aveau carți de identitate, nici legitimații sau ecusoane și faceau parte din trupele de lupta ale Brigazii 21 Mecanizate a Forțelor Armate Moscova, trimise langa Rusaniv, la aproximativ 40 de kilometri est de Kiev. Misiunea lor era sa protejeze un pod pe care rușii sa inainteze catre obiectivul major, Kiev. Conștienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

