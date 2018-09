Un simbol negru (▼) va fi inclus in informațiile despre produs pentru anumite categorii de medicamente, pentru a-i ajuta pe pacienți și cadrele medicale sa identifice produsele farmaceutice care sunt supuse unei monitorizari suplimentare, dupa ce au primit autorizația de comercializare. Noul simbol va contribui la raportarea efectelor secundare pe care le cauzeaza anumite medicamente, […] The post Triunghiul negru: un nou simbol pe cutiile de medicamente appeared first on eMaramures .