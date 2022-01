Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a ajuns in fata instantei din cauza soacrei. Amuzati probabil de patania acestuia, judecatorii au renuntat sa-l mai condamne. In martie 2019, F.C.C. a mers impreuna cu sotia si fiul sau la o inmormantare, in satul Suhulet din comuna Tansa. Urmau sa ramana peste noapte la L.D., soacra lui F.C.C.…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu spune ca o mare parte din judecatorii care au plecat din sistem, au facut acest pas pentru ca „iși fac griji sa nu vina procurorul sa-i intrebe de unde și-au adunat averile”. Totodata, șefa Statului a declarat ca in urmatoarea perioada am putea avea o evaluare…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, fost ministru PDL, a fost achitat in dosarul de trafic de influența in care primarul Gheorghe Ștefan și-a recunoscut fapta și a facut acord cu procurorii DNA. Judecatorii susțin ca "fapta nu e prevazuta de legea penala". Decizia de luni a magistraților nu este definitiva.…

- O sentinta interesanta pronuntata de o instanta ieseana, in cazul unui proaspat student. Acesta a scapat de acasa, dintr-un oras din afara judetului, si s-a apucat de consum de cannabis in Iasi, la facultate, dar si de vanzari, pentru ca nu avea bani destui. Judecatorii au retinut faptul ca acesta avea…

- Pentru a decide asupra valabilitatii unui proces-verbal, magistratii Judecatoriei au facut analiza semantica a textului legii. Putin a lipsit sa citeze din Dictionarul Explicativ al limbii romane pentru a explica politistilor de ce l-au amendat gresit pe un iesean. Faptele s-au petrecut in preaja Craciunului.…

- In Sectiunea Documente puteti consulta Hotararea 3686 2021 si, respectiv Hotararea 3687 2021 pronuntate de Tribunalul Constanta. Deciziile au fost luate de Sectia I Civila a Tribunalului, in completul Fond Civil 9, prezidat de magistratul Adriana Mihaela Vasile, care a decis respingerea celor doua actiuni…

- CARANSEBES – Asta i-a cerut consilierul local Dragoș Curelea șefului de la Transal Urbis, Mihai Minea, in plenul legislativului local! Minea a fost interpelat in timpul ședinței cu privire la acest audit, mai ales ca declarase ca spera ca auditul sa scoata la iveala nereguli facute de fosta conducere…

- Cele patru persoane retinute de procurorii prahoveni in dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID raman sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventiva.…