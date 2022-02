Se lasa cu idile la Survivor Romania 2022? Dupa ce au aparut zvonuri privind o posibila legatura intre Tj Miles și Laura Giurcanu la Faimoși, de data aceasta trei dintre Razboinici au captat atenția internauților. De cine s-ar fi apropiat Alexandra Duli in tabara. Razboinica de 24 de ani ar fi dormit imbrațișata cu el. […] The post Triunghi amoros la Razboinici? Cu cine a dormit imbrațișata Alexandra Duli de la Survivor Romania 2022 appeared first on IMPACT .