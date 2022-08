Implozia credibilitații unor structuri altadata de elita ale Ministerului Afacerilor Interne continua deja intr-un ritm accelerat. Și care face nu doar ca increderea opiniei publice in activitatea celor care ar trebui sa le ofere siguranța și incredere sa fie la cote de avarie fara precedent, dar chiar și colaborarea interinstituționala cu structurile de Parchet sa […] The post Triunghi amoros cu șefii Jandarmeriei și SPP ! first appeared on Ziarul National .