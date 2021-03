Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok a cucerit titlul in proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, duminica, dupa ce a invins in finala cuplul american Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria, cu 2-6, 6-3, 10-8.…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, vineri, dupa ce a dispus in semifinale de cuplul romano-olandez Monica Niculescu/Lesley Pattinama…

- Perechea Raluca Olaru (Romania) / Nadia Kicenok (Ucraina, nr. 1) s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari.Jucatoarea romana si partenera sa s-au impus, joi,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a furnizat cea mai mare surpriza in turneul WTA 500 de la Sankt Petersburg, dupa ce a reusit sa o elimine din competitie pe Jelena Ostapenko si sa se califice in faza sferturilor de finala. In partida din optimi, Jaqueline Cristian (22 ani, 160 WTA) a invins-o…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 99 WTA) a fost eliminata prematur din turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari, dupa ce a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-2, 2-6, 1-6, de belarusa Aleksandra Sasnovici…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa, luni, in prima runda a probei de simplu a turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, in timp ce Monica Niculescu s-a calificat in sferturile probei de dublu. Bogdan (28 ani, 99 WTA) a fost intrecuta…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. Aceasta a invins-o pe rusoaica Alina Cearaeva, cu 4-6, 6-1, 6-2, duminica, in ultima runda a calificarilor. Cristian…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Tig (26 ani, 61 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 19 minute in fata letonei (23 ani, 51 WTA). Cele doua jucatoare s-au…