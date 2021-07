Tristeţea mea se zvântă ca un covor ţărănesc pus pe culme Lucian Avramescu Cat de nespus de frumoasa trebuie sa fie patria mea Daca printre doi nori Soarele o priveste cu o dragoste arzatoare De parca ar fi iubita lui Ieșita din rau sa se zvante intre salcii Cat de nespus de frumoase trebuie sa fie cuvintele limbii romane Pe care eu nu mai pot sa le spun Dar le privesc pe buzele iubitei mele Și pe buzele copilului meu Și pe buzele artarilor și mestecenilor și cireșilor Care, cu totul intamplator, se cheama artar și mesteacan și cireș Cat de limpede trebuie sa fie lacrima cerului Care pica a plans și a veselie din cei doi nori Printre care soarele se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

