- Vești proaste pentru fanii lui Celine Dion, concertul de la București, programat pentru 29 iulie, a fost reprogramat pentru anul viitor, in data de 25 iulie, au anunțat, miercuri, organizatorii....

- Cantareata Celine Dion a iesit negativ la testele pentru coronavirus, dar a fost nevoita sa isi anuleze turneul din Statele Unite.Celine Dion a fost testata pentru coronavirus, iar rezultatul a fost negativ. Totusi, cantareata de 51 de ani si-a anulat 17 concerte programate in America, in perioada 24…