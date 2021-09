Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran și iubitul ei, Alex Dobrescu, sunt in culmea fericirii dupa ce au externat-o pe micuța lor, Ema. Cei doi sunt nedezlipiți de bebelușa care s-a nascut prematur la 7 luni, noteaza click.ro. Cristina Cioran și iubitul ei, Alex, se pregatesc acum de botezul micuței pe care l-au programat…

- Roxana Nemeș și Calin Hagima au spus cel mai sincer ”DA” din viața lor și acum sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada stau fotografiile de la nunta pe care vedeta le-a impartașit cu fanii pe Instagram. Cu toate acestea, nimeni nu a știut in ce zi exact era planuit fericitul eveniment, așa ca intrebarea…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au casatorit in urma cu aproape doi ani, la scurt timp dupa ce s-au indragostit la „Ferma”, de la Pro TV. De atunci, cei doi și-au dorit cu ardoare un copil, iar cand in sfarșit minunea s-a produs, fosta soție a lui Ilie Nastase a perdut copilul. Acum, aceasta vorbește…

- Monica Gabor rupe tacerea, dupa despartirea de Mr. Pink! Cine este, de fapt, in spatele averii milionarului chinez si ce are de ascuns bogatasul din America. Primele si singurele declaratii ale fostei doamne Columbeanu Columbeanu.

- Alexandra Stan nu continua sa surprinda pe toata lumea. Dupa nunta pe care a facut-o in secret, celebrul star internațional a vorbit despre copil. Ce a spus despre pasul urmator din povestea sa de iubire? Alexandra Stan, marturii despre copil. Ce spune despre rolul de mama? Alexandra Stan nu contenește…

- E casatorita și se gandește sa devina in curand mama. Alexandra Stan a povestit intr-un interviu exclusiv pentru revista VIVA! cum a fost ceuta in casatorie de Emanuel, soțul ei, dar și ce planuri de viitor au impreuna. „Am inițiat amandoi subiectul casatoriei, iar cererea in casatorie a fost fix ca…

- Alexandra Stan s-a casatorit in mare secret , in urma cu doua luni, iar cununia civila a fost oficiata de Elena Lasconi, primarița in Campulung Muscel și fosta prezentatoare TV. Acum, aceasta a facut primele declarații despre evenimentul care a avut loc pe 24 aprilie. Cununia civila a Alexandrei Stan…

- Nunta mare in showbiz, asta dupa ce Alexandra Stan a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Cantareața s-a casatorit in mare secret cu partenerul ei de viața, potrivit Viva.ro. Primele declarații ale artistei in calitate de soție.