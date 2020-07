Stiri pe aceeasi tema

- Tristan Tate le-a facut in ciuda tuturor barbaților și le-a aratat cum iși „traiește viața ca sultanii”! Fostul Biancai Dragușanu nu a ieșit cu una, ci cu doua domnișoare misterioase, in același timp, și le-a invațat... la prostii! Iata cum a fost surprins acesta in compania lor de paparazzii Spynews.ro!

- Mircea Lucescu, mare antrenor și una dintre cele mai bine cunoscute personalitați de la noi, are și el momentele lui de... slabiciune. Paparazzii Spynews.ro l-au suprins pe tehnician intr-o ipostaza așa cum nu l-ai mai vazut niciodata și așa cum, cu siguranța, nimeni nu ar vrea sa fie vazut!

- Nu mai exista niciun dubiu! Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat oficial! Daca sarutul dintre cei doi, surprins de paparazzii Spynews.ro, nu a fost de-ajuns, ei bine, faimosul om de afaceri a facut lumina in ceea ce privește acest subiect, eliminand orice urma de banuiala.

- Denisa Tanase și iubitul nu țin cont de ochii lumii. Cei doi au ieșit in oraș pentru a lua masa și s-au comportat exact ca acasa. Vedeta și partenerul sau de viața au fost surprinși de paparazzii SpyNews.ro in timp ce iși etalau ”bunele maniere”.

- Vladuța Lupau este invidiata de toate femeile! Cum altfel daca frumoasa artista se bucura de un „tratament” regal și cand se afla la concerte, cat și in viața personala?! Soțul sau o iubește foarte mult, dovada fiind faptul ca o ține doar in puf. Iata cum o rasfața Adrian Rus in vazul tuturor! Imaginile…

- Clar nu a uitat de unde a plecat! Ilie Dumitrescu și-a construit o cariera demna de admirat, dar asta nu inseamna ca face nazuri atunci cand vede pe cineva... la ananghie! Dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, chiar intr-o perioada in care oamenii prefera sa fuga unul de altul.

- Andreea Balan urmeaza sa divorțeze oficial de George Burcea. Intre ea și fostul partener nu mai exista cale de impacare, deși artista a menționat ca a facut tot posibilul in acest sens. Invitata intr-o emisiune TV, Andreea Balan a spus clar ca urmeaza sa divorțeze. “Ii puteți spune fostul soț, pentru…

- Daniel Pancu nu se neglijeaza nicio secunda! Fostul fotbalist de la Rapid face sport și pe timp de pandemie, insa, nu oricum, ci cu.. baxurile de apa! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!