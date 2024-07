Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de neplata impozitelor pentru 21 de milioane de lire din afaceri online Influencerii Andrew și Tristan Tate sunt in mijlocul unui nou scandal, de data aceasta cu Fiscul. Ei sunt acuzați ca nu au platit nici un impozit catre stat pe incasari de 21 de milioane de lire…

- Potrivit ISU Brasov, institutia a fost alertata, fiind solicitata interventia in zona Bogata Olteana, unde exista posibilitatea ca un minor in varsta de 15 ani sa se fi inecat in apele Oltului. In sprijinul scafandrilor din Brasov intervin colegi de la ISU Sibiu si ISU Covasna, dar si salvatori cu doua…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat miercuri tarile occidentale de „sustinerea” unei ofensive israeliene in Liban impotriva Hezbollah, aliata a gruparii islamiste palestiniene Hamas, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- O tragedie s-a petrecut pe una dintre plajele din orașul litoral Soci: unde o tanara de 20 de ani s-a inecat in Marea Neagra. Potrivit prietenilor Dianei, salvamarul care era de serviciu in zona in acea zi nu știa sa inoate, relateaza portalul rusesc Bloknot.Duminica, 16 iunie, Diana și doi prieteni,…

- Un tanar care la vremea comiterii faptei era minor și-a aflat vineri pedeapsa. Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Vasile Sebi Galea la o pedeapsa de 3 ani, pentru savarsirea infractiunii de talharie urmata de moartea victimei. Soluția nu este definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel ...