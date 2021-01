Trista realitate a pandemiei COVID: Elitele bogate prosperă în defavoarea claselor de jos Miliardarii și-au vazut averile crescand in timpul pandemiei COVID-19, in timp ce saracii lumii se confrunta cu ani de greutați, informeaza organziația de caritate Oxfam, care solicita masuri pentru combaterea inegalitaților, potrivit agenției Reuters, citate de Mediafax. Națiunile au o „fereastra de oportunitate care se reduce” pentru a construi o redresare echitabila și ecologica, potrivit […] The post Trista realitate a pandemiei COVID: Elitele bogate prospera in defavoarea claselor de jos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

