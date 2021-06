Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu debuteaza ca prezentator de televiziune. Legenda vie a fotbalului romanesc, fostul mare jucator al naționalei de aur, dar și a cluburilor Barcelona ori Galatasaray va fi gazda emisiunii ”Super Prieteni”. Fostul capitan al naționalei Romaniei va aduce pe post o serie de interviuri unice…

- Tragedie fara margini. Adrian Bac, un tanar interpret de muzica populara, a murit la varsta de doar 25 de ani.Adrian Bac a fost internat in noaptea de luni spre marți, cu ocluzie intestinala. La prezentarea in urgențe, acesta avea tensiunea foarte mica și se afla in stare de șoc, potrivit presei locale…

- Ziona Chana, din zona Mizoram, India, capul celei mai mari familii din lume, a murit, la varsta de 76 de ani și a lasat in urma 89 de fii și fiice. Ziona Chana a murit la varsta de 76 de ani, lasand in urma 38 de soții, 89 de copii și 36 de nepoți. Barbatul era liderul unei secte care practica poligamia.…

- Raportul medico-legal privind baiatul de 6 saptamani care a murit dupa botezul dintr-o biserica din Suceava il disculpa pe preotul care a oficiat ceremonialul religios. Mai exact, copilașul ar fi murit din cauza unei pneumonii pe care o avea dinaintea botezului. Familia contesta concluziile medicilor…

- George Finis, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica populara din judetul Suceava, a murit, in aceasta dimineata, la Spitalul Judetean Suceava.La inceputul acestei luni el era internat la Terapie Intensiva Covid, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, era ventilat non-invaziv,…

- Nelu Ploieșteanu a murit de COVID-19. Artistul a murit de coronavirus, iar trupul acestuia va fi sigilat și dat familiei pentru a fi inmormantat dupa protocolul SARS-CoV-2, anunta Antena 3. Medicii legiști au confirmat ca Nelu Ploiesteanu era infectat cu COVID-19 in momentul in care a murit.…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19. Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era internata. Medicii spune ca artista a fost internata…

- Cantareața de muzica lautareasca, Cornelia Catanga, a murit la varsta de 63 de ani dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Renumita artista era internata la Spitalul Universitar din Capitala, primele informații aratand ca a suferit un stop cardiorespirator. „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt…