TRIST – Parcul de sculptură al Muzeului Florean a ajuns bătaie de joc pentru cei din zonă Muzeul Florean este considerat o mandrie pentru Țara Lapușului. Ar trebui sa fie un motiv de lauda pentru localnici, insa se lasa de ințeles cu totul altceva. O vizita facuta intr-o zi de duminica la acest „Muzeu” in natura ne arata cat de trist a devenit totul. Ne intampina o cabanuța (sau ce o vrut ea sa fie) care s-a degradat ireversibil, fara ca nimanui sa-i pese, in fața ei locul unde a fost prajita o slanina și un mititel, in urma ramanand doar gunoaiele celebre de pe acum pe Dealul Pietrișului. De-a lungul drumului național plin de denivelari, din acest punct de vedere fiind unicat in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

