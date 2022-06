Adi Popa (33 de ani), mijlocașul celor de la CSA Steaua, care a realizat in trecut performanțe importante in tricoul FCSB, spune ca imixtiunile patronului Gigi Becali atinsesera apogeul in timpul ultimei sale aventuri la roș-albaștri, in sezonul 2019-2020. „Motoreta”, așa cum era alintat de suporteri, a fost un jucator determinant in perioada de la inceputul deceniului trecut, cand FCSB a dominat cu autoritate Liga 1 și a luat trei titluri la rand. ...