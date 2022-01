Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment socant a avut loc in tara noastra, vineri dupa-amiaza. Doua femei și un barbat, doi soți și mama unuia dintre ei, s-au aruncat vineri in brațul Borcea al Dunarii, la Calarași. Femeile au murit, in timp ce barbatul a fost dus la spital. Apelul la 112 a fost dat de un angajat la […] The post…

- O femeie, fiul si nora sa, au ajuns, vineri seara, in apele bratului Borcea, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida din cauza ca nu aveau locuinta si traiau pe strazi. Cei trei au fost scosi din apa, femeia si nora sa, aflate in stop cardio-respirator neputand fi resuscitate. Fiul femeii a fost dus la…

- Accidentul s-a produs in zona localitatii Sercaia. "Un barbat, in varsta de 35 ani, care conducea un autoturism, a iesit in afara partii carosabile si a lovit un stalp de energie electrica. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto si al pasagerului, identificat ca fiind un barbat in…

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…

- "Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata Stefan cel Mare.Impactul s-a produs intre o autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, inspre strada Dorobantilor si un barbat…

- La Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti a izbucnit un incendiu, joi dimineața, iar doua persoane și-au pierdut viața, conform primelor informații oferite de autoritați. Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Din primele informații…

- Un barbat de 64 de ani a murit dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat. Accidentul a avut loc miercuri, in satul Valcinet din raionul Calarasi. Oamenii legii au fost alertati de catre un trecator.