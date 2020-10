Trei carti de colectie: „Stati in casa!”, „Iesiti din casa!” si „Mergeti acasa!” de Dan Teodorescu vor fi lansate in acesta saptamana, sambata 17 octombrie 2020. ”Inca din martie 2020 am spus la toata lumea ca noi participam la un exercitiu militar la nivel global, dar acum cred ca, de fapt, acest „antrenament cu public” s-a transformat intr-un adevarat razboi cu arme biologice. Ce ne mai trebuie noua armament conventional, rachete cu tot felul de raze de actiune sau avioane de lupta supersonice, cand de fapt „VULTURII” pot cotropii lumea larga doar printr-un simplu „praf toxic” fabricat in laborator…