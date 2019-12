Triplă lansare de carte, sub semnătura aceluiași autor, la Biblioteca…

Eveniment deosebit organizat la Biblioteca Centrala a Universitații Politehnica Timișoara. O tripla lansare de carte, toate purtand numele aceluiași autor, va avea loc in Sala Polivalenta, vineri, 6 decembrie, de la ora 11.00. Autorul celor trei volume care urmeaza sa fie lansate este profesorul Vlad Gaivoronschi, prezent, in fiecare dintre carți, intr-o alta ipostaza.