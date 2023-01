Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: MIZGAN MARIAN-CONSTANTIN, la data faptelor referent in cadrul primariei comunei Spermezeu, județul Bistrița-Nasaud, pentru savarșirea infracțiunilor de: – folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat …