- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a transmis, miercuri, in contextul in care o parte dintre aliati sprijina trupele ucrainene cu armament si tehnica militara, iar altii refuza sa faca acest lucru, ca Ucraina nu a cerut niciodata tarilor straine sa-si trimita trupele sa lupte.

- Mai mulți oficiali au confirmat mutarea pentru CNN, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața de Ucraina.Este așteptat ca Pentagonul sa anunțe oficial ca mii de militari americani vor fi desfașurați in poziții de avanpost din Europa Printre trupele suplimentare…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat miercuri solidaritatea cu Kievul, afirmand ca o amenintare din partea Rusiei ca va invada Ucraina este o amenintare impotriva Europei, transmite Reuters. ''O amenintare impotriva Ucrainei este o amenintare impotriva Europei'',…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat solidaritatea cu Kievul, miercuri, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul Slovaciei, care a avut loc la Bratislava, relateaza Reuters.

- Moscova a amenintat vineri tarile occidentale cu "cele mai grave consecinte" daca ele vor continua sa ignore "ingrijorarile legitime" in ceea ce priveste intarirea militara a SUA si NATO in Ucraina si la frontierele Rusiei, relateaza AFP. "Acest lucru poate fi evitat daca Washingtonul reactioneaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri seara (19 ianuarie 2021) ca Franta va trimite trupe in Romania in cadrul operatiunilor NATO pentru asigurarea securitatii statelor din estul aliantei. Este un anunt major in plina criza de securitate pe flancul estic al NATO. „Am trimis trupe…