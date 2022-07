Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la „Apele Romane” anunta ca zeci de localitati sunt afectate de seceta si solicita oamenilor sa nu foloseasca apa la udatul gradinilor sau umplerea bazinelor ori a piscinelor. O situatie critica este in nordul Moldovei, unde campurile sunt parjolite, recoltele sunt aproape complet distruse,…

- DIFICIL… Seceta care persista in judetul Vaslui si care afecteaza culturile de la o zi la alta ii face pe tot mai multi vasluieni sa se intoarca la puterea rugaciunilor pentru ploaie. Oamenii spun ca prin sate au inceput sa sece si fantanile, iar vara este abia la inceput. In parohia Bogdanita, preotul…

- PSRM organizeaza un protest, astazi, in fața sediului Parlamentului „impotriva inechitații sociale și a condițiilor indecente de trai al cetațenilor”. Oamenii țin in maini pancarte cu mesajele: „Ne mușca prețurile”, „Jos mincinoșii! Jos Sandu! Jos prețurile!”.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, cere demisia guvernarii „din proprie inițiativa, cat inca mai e posibil”. Acesta spune ca țara noastra iși pastreaza in continuare poziția dezonoranta de lider in ce privește nivelul inflației printre statele europene și țarile CSI – peste 29%, iar situația din țara este…

- Odata cu inceperea razboiului din Ucraina, autoritatile anunta ca inregistreaza tot mai multe refugiate care solicita transportarea embrionilor din Kiev la Chisinau, pentru a-si continua procesul de fertilizare.

- Luni, 9 mai, au avut loc mai multe manifestații atit in Chișinau, cit și in alte localitați din țara. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General de Poliție, la evenimentele care s-au desfașurat in peste 50 de localitați au participat in jur de 37 de mii de oameni. IGP a mai menționat ca, in centrul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat doua localitați de langa Nistru – Boșcana și Coșnița. „Și la Boșcana, pe malul drept, și la Coșnița, pe malul stang, oamenii sunt ingrijorați de situația din regiune.

- Vantul si ploile insemnate cantitativ au produs, in ultimele 24 de ore, efecte la nivelul a 18 localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Covasna si Vaslui. ‘In toate zonele afectate de vremea rea, pompierii au actionat pentru degajarea mai multor copaci cazuti pe carosabil, precum si pentru…