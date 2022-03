Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI in Ucraina – Ziua ȘASE: Ce este mai rau, inca nu a inceput! Forțe uriașe se indrepta spre Kiev. Rușii vor Capitala A șasea zi de invazie a rușilor in Ucraina. Capitala și marile orașe au ramas sub controlul forțelor ucrainene. Zone de la marginea Kievului și a orașului Harkov au fost ținta unor…

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde se dau lupte intre soldații ucraineni și rebelii pro-ruși.

- Imagini cu Academia Militara din Sumi prinsa in mijlocul conflictului dintre soldații ruși și ucraineni au fost difuzate de CNN. Sumi este un oraș cu circa 260 de mii de locuitori, situat in nord-estul Ucrainei, relativ aproape de Harkov și la mica distanța de frontiera cu Rusia. Presa ucraineana relata,…

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.

- VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit un bloc de locuințe in orașul Ciuhuiiv, in apropiere de Harkov,…

- 70% din forțele Rusiei sunt pregatite sa invadeze Ucraina, iar Kievul ar rezista doar cateva zile, avertizeaza oficialii americani, conform rapoartelor serviciilor secrete. In ultimele doua saptamani, numarul batalioanelor tactice la granița, in regiune,

- Situația din Ucraina se agraveaza pe zi ce trece. In vreme ce Vladimir Putin și-a gasit un camarad vocal, in persoana lui Xi Jinping, iar americanii trimit parașutiști, vehicule de lupta și avioane in Polonia, ucrainenii, pe de alta parte, se pregatesc pe