Stiri pe aceeasi tema

- Mii de urainienii au fugit din calea bombelor si s-au refugiat in statiile subterane ale metroului din Kiev. Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 in Ucraina vine informatii de ultim moment si va prezinta imagini cu miile de oameni care au fugit din

- Dupa ce in SUA piața inchis, joi, pe verde (creștere) pe indicii S&P 500 (1,5%) și Dow Jones Industrial Average (0,28%), iar pe Nasdaq de peste 3% - in prima zi de la inceperea razboiului in Ucraina, vineri dimineața erau ușoare deprecieri ale indicilor pe alte piețe.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.

- Trupere rusești au atacat Ucraina, astazi, dis-de-dimineața. Locuitorii sunt pur și simplu disperați, in stare de șoc, nevoiți sa iși lase casele, sa iși ia, majoritatea, doar actele și sa fuga cat mai repede. Doi soldați ruși au fost luați prizonieri de armata Ucrainei. Iata primele imagini cu cei…

- UEFA a decis sa anuleze finala Ligii Campionilor de la Sankt Petersburg din cauza situatiei din Ucraina, informeaza Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Locuitorii din Kiev stateau joi la cozi lungi pentru a-si face provizii sau au blocat principala sosea care leaga capitala de vestul tarii, in incercarea de a parasi orasul, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, relateaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a invadat in aceasta dimineata Ucraina, tara in care a fost declarata stare de razboi. Efectele atacurilor s-au vazut imediat in Ucraina. O zona extrem de afectata a fost si langa Harkov, in orasul Ciuhuiiv, unde un bloc a fost devastat de o racheta ruseasca. Imagini asemanatoare au fost surprinse…

- Ofițerii de poliție din Ucraina au incercat sa impinga demonstranții inapoi din apropierea cladirii Parlamentului din Kiev, ceea ce a provocat la randul sau un nou val de violențe intre poliție și protestatari, a relatat marți un corespondent Sputnik. Sunt proteste violente in Ucraina, unde oamenii…