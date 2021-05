Trimisul special al SUA pentru schimbarile climatice, John Kerry, incepe joi un turneu in Italia, Marea Britanie si Germania, pe a carui agenda se afla "cresterea ambitiilor globale privind clima", a anuntat miercuri Casa Alba, transmite Reuters. Pe parcursul acestui turneu, care se incheie pe 19 mai, John Kerry va purta discutii cu reprezentanti ai guvernelor si ai mediului de afaceri, iar in timpul vizitei in Italia se va intalni de asemenea cu oficiali de la Vatican, a mentionat Casa Alba. Turneul face parte din demersurile de pregatire ale SUA dinaintea summitului ONU consacrat climei prevazut…