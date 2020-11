Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a devenit simbolul speranței in portul din Beirut distrus de o explozie devastatoare in vara acestui an. Sculptura apartine unei artiste libaneze si a fost ridicata din resturile ramase in urma deflagratiei care a ucis zeci de oameni.

- In data de 4 august o serie de explozii puternice a zguduit rada portului Beirut din Liban, iar cea mai puternica dintre aceste explozii este si una dintre cele mai puternice explozii din istorie care nu a fost produsa de o bomba nucleara, conform unui nou studiu publicat in ultimul numar al revistei…

- La doar cateva ore dupa incendiul din portul Beirut, Liban, o explozie puternica s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 11 septembrie, la un depozit de munitii de la o baza a armatei iordaniene, declansand un incendiu. Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al guvernului, relateaza…

- Un depozit de ulei pentru motor și cauciucuri, aflat in portul din Beirut, a luat foc joi, potrivit unui comunicat al armatei libaneze. Incendiul vine la o luna de la explozia care a devastat portul și un cartier...

- O estimare a Bancii Mondiale arata ca explozia din Beirut, care a avut loc pe 4 august, a provocat pagube materiale și pierderi economice cuprinse intre 6,7 și 8,1 miliarde de dolari. Explozia din Beirut a provocat pagube materiale cuprinse intre 3,8 si 4,6 miliarde de dolari, in timp ce pierderile…

- O echipa de noua anchetatori din cadrul FBI a aterizat duminica la Beirut, potrivit unui oficial al aviației libaneze, și se crede ca ei s-au alaturat deja anchetei desfasurate de anchetatorii francezi, care activeaza deja de mai multe zile in port, potrivit alarabiya.net. Președintele libanez, Michel…

- Un judecator libanez a emis mandat de arestare pe numele sefului vamii din portul Beirut, Baderi Daher, in urma exploziei devastatoare produse la 4 august, transmite dpa. Deflagratia a fost provocata, potrivit autoritatilor, de 2.750 de tone de nitrat de amoniu stocate de sase ani in portul Beirut 'fara…