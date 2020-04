Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cumulat al contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit un milion, potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Astfel, numarul contractelor individuale de munca suspendate inregistrate joi la…

- Transportul de persoane este unul dintre cele mai afectate sectoare de epidemia de coronavirus, alaturi de restaurante, turism și zborurile aeriene. Comenzile au scazut cu 90%, iar mulți taximetriști spun ca nu se mai justifica riscul de a sta pe strada. Libertatea a vorbit cu mai mulți taximetriști…

- Angajatorii care vor sa obțina indemnizație de șomaj tehnic pentru salariați pot depune, de miercuri, cererile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Munca sau, dupa caz, la Agențiile Județene pentru Plati și Inspecție Sociala. Autoritațile au comunicat, marți, ca sumele pe care Guvernul le-a…

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, a anuntat vineri Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. "In noua…

- Patru mii de salariați ai unei fabrici care produce cablaje auto la Turnu Severin au fost trimiși in șomaj tehnic. Alte peste 3 mii de contracte au fost suspendate in Gorj. Și salariații din industria ospitalitații sunt afectați de masuri similare.

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…

- PSD a anunțat, miercuri, ca va depune un proiect de lege ca persoanele aflate în șomaj tehnic sa primeasca 75% din indemnizație. Inițiativa legislativa mai prevede scutirea de la plata contribuțiilor asigurarilor sociale pe o perioada de trei luni, de la plata acestora."De o saptamâna…