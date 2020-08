Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al ISU Neamt a fost depistat pozitiv pentru COVID-19, el fiind plasat in carantina la domiciliu, anunța AGERPRES."Dupa primirea rezultatului care indica infectarea, s-a procedat la informarea structurilor ierarhice si a Directiei de Sanatate Publica, pentru dispunerea masurilor…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 27 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus 8 pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 7 ani și 76 de ani. „Intrucat…

- Astazi, 27 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1081;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 654;Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;Numar…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 11 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt 826 persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 72 de vindecari și 8 decese…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost depistate alte cinci persoane infectate cu COVID-19, iar 25 doljeni sunt internați in spital cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 3886 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu54 de persoane se afla…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ mai sunt internate in spital 17 persoane diagnosticate cu COVID-19. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 4438 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu58 de persoane se afla in carantina2.929 de persoane au ieșit din carantina21602…

- Situația epidemiologica a județului Dolj, de astazi, se prezinta astfel: 4920 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu39 de persoane se afla in carantina2.908 de persoane au ieșit din carantina18673 au ieșit din izolare voluntara la domiciliu213 de persoane vindecate243 persoane confirmate Covid-19…