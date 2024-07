Stiri pe aceeasi tema

- Ana Carolina Vieira, inotatoare care a reprezentat Brazilia la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost trimisa acasa dupa ce a fost prinsa incercand sa paraseasca Satul Olimpic alaturi de colegul și iubitul ei, Gabriel Santos. Comitetul Olimpic al Braziliei a anunțat ca vor fi repercursiuni, dar doar…

- Inotatoarea braziliana Ana Carolina Vieira a fost trimisa acasa de la Jocurile Olimpice, iar coechipierul ei Gabriel Santos a primit un avertisment, dupa ce au parasit Satul Olimpic fara sa anunte echipa...

- Cine primește cei mai mulți bani pentru aurul olimpic? Zeci de țari se intrec in recompense pentru sportivii care reușesc sa urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Paris, iar printre aceștia se numara și vecinii noștri de peste Prut.

- Jocurile Olimpice de la Paris au inceput in forța sambata, la o zi dupa o ceremonie de deschidere fara precedent. Intr-unul dintre cele mai așteptate evenimente ale weekendului, inotatoarea australiana Ariarne Titmus și-a aparat cu succes titlul olimpic la 400 de metri liber, invingand-o pe adolescenta…

- Sase inotatori sud-coreeni care participa la Jocurile Olimpice de la Paris au parasit Satul Olimpic si s-au mutat intr-un hotel situat in apropierea arenei care va gazdui probele de natatie, pentru a evita problemele legate de transport, a declarat presed

- Shoko Miyata, starul in varsta de 19 ani al echipei feminine de gimnastica artistica a Japoniei la Jocurile Olimpice de la Paris, va parasi echipa din cauza acuzatiilor ca a fumat si astfel a incalcat codul de conduita, au declarat joi mai multe surse citate de Kyodo News, potrivit news.ro

- Sportiva legitimata la CSM Constanța se alatura unei echipe de peste 100 de atleți romani care vor merge in acest an la Paris. Inotatoarea de la CSM Constanța Rebecca Aimee Diaconescu a primit biletul olimpic din partea Federației Internaționale de Inot. Va concura la proba de 200 m liber in cadrul…

- Iulia Efimova a devenit prima inotatoare rusa care a primit statutul de sportiv individual neutru (NIA) pentru Jocurile Olimpice de la Paris, desi a declarat ca ii va fi greu sa se califice la timp, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro