Un trimis special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pe subiectul COVID-19 in Europa a prezis un al treilea val de pandemie la inceputul anului 2021, daca guvernele continua sa eșueze in a face ceea ce era necesar pentru a preveni al doilea val de infecții, relateaza Reuters. "Le-a fost dor sa construiasca infrastructura necesara […]