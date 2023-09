Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a aratat impresionat de Siyabonga Ngezana (25 de ani), dupa meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 3-0. Fundașul central a fost in premiera titular la FCSB, in absența lui Vlad Chiricheș, accidentat. Sud-africanul debutase cu UTA, scor 1-2, cand a intrat in repriza…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situația stoperului sud-african Siyabonga Ngezana (25 de ani), fotbalist care inca nu și-a facut inca debutul intr-un meci oficial in tricoul vicecampioanei Romaniei. Adus in aceasta vara de FCSB de la Kaizer Chiefs, formație din Africa de Sud,…

- Așteptarea pentru a-l vedea pe Siyabonga Ngezana (26 de ani) intr-un meci oficial la FCSB se apropie de final. Gigi Becali a anunțat ca fundașul sud-african va juca in urmatorul meci de campionat al roș-albaștrilor, cu Poli Iași. La o luna de la debutul vicecampioanei in noul sezon, Siyabonga Ngezana…

- FCSB a facut 4 transferuri in aceasta vara: Djokovic, Baluța, Ngezana și Chiricheș. Dintre toți, singurul pe care s-a achitat o suma de bani a fost Siyabonga Ngezana, pe care vicecampioana Romaniei l-a cumparat din Africa de Sud, de la Kaizer Chiefs, pentru care a platit 600.000 de euro. In ciuda unei…

- FCSB s-a consolat cu gandul ca va juca derby-ul cu Dinamo pe „Arcul de Triumf”, insa visul roș-albaștrilor de a intra in premiera pe noul stadion din Ghencea ramane de acutalitate. Gigi Becali anunța, in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, ca echipa sa planuiește sa joace in „Templu” partida cu…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, a comentat schimbarea de look a stoperului Joyskim Dawa (27), care și-a vopsit parul roz inainte de inceputul acestui sezon. Fundașul camerunez și-a afișat noul look la primul meci al roș-albaștrilor din acest sezon, victoria de la Tg. Jiu cu FCU Craiova,…

- Siyabonga Ngezana (25 de ani), fundașul central achiziționat in aceasta vara de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, va ajunge la sfarșitul saptamanii in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda. Gazeta Sporturilor e singura instituție media din Romania prezenta in cantonamentul celor de la FCSB…

- Pe „silențios”, FCSB a incercat in ultimele zile transferul stoperului croat Nino Galovic (30 de ani), legitimat in Portugalia, la Arouca. Parțile au negociat intens, dar tratativele s-au impotmolit la termenii contractuali: fotbalistul iși dorea un contract pe doi ani, clubul n-a riscat și n-a vrut…