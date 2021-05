Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor de COVID-19 in lume este de doua-trei ori mai mare, de la aparitia primelor cazuri in China, la sfarsitul lui 2019, estimeaza, vineri, Organizatia Mondiala a Sanatalii (OMS) in raportul anual al statisticilor sanitare mondiale, relateaza AFP. COVID-19 a ucis in 2020 cel putin trei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri Dorin Cocoș, pentru infracțiunea de spalarea banilor. Potrivit DNA, in perioada 2009-2011, inculpatul…

- Fostul ministru de interne italian Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, a fost trimis in judecata, sambata, in legatura cu decizia sa din 2019 de a impiedica 100 de migranti sa debarce in Italia, transmit Reuters si EFE. Salvini i-a lasat pe mare pe migrantii naufragiati pana…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan, revocata din funcție alaturi de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, a declarat ca „decizia trebuie respectata” și ca ea se va intoarce la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde era director medical pana in luna ianuarie, cand a fost numita la minister. Decizia…

- Un barbat a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce, in schimbul a 4 milioane de euro, ar fi sustinut ca are posibilitatea reducerii pretului de vanzare al obiectivului CET Brasov, a informat, vineri, DNA.…

- Un barbat a amenintat cu o pusca persoanele care se aflau in parcarea unui supermarket din sectorul 6 al Capitalei. Panicați, oamenii au reușit sa alerteze un echipaj de jandarmi, care se afla in zona. “Jandarmii s-au indreptat la locul indicat, unde l-au gasit pe barbat ținand in mana o arma pe care…

- Condiția pusa de UDMR pentru a vota desființarea Secției Speciale a fost ca magistrații sa nu poata fi trimiși in judecata fara avizul CSM. Practic, secția de judecatori a CSM va aviza trimiterea in judecata a judecatorilor, iar secția de procurori va aviza trimiterea in judecata a procurorilor, potrivit…

- Un barbat care a murit in urma doi ani a fost amendat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Autoritațile locale susțin ca este vorba despre o eroare, defunctul fiind confundat cu fratele sau. Incidentul s-a intamplat…