- Ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, i-a indemnat luni pe retaileri sa faca mai mult pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata preturilor mari la alimente, in conditiile in care Guvernul de la Paris se bazeaza pe retaileri sa fie de acord sa vanda un cos de

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului de a reduce inflatia si cand crede ca aceasta va scadea vizibil. “Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa fii atent atunci cand incepe sa creasca sau sa intervii mai rapid pentru ca atunci…

- Rata anuala a inflatiei a inregistrat o ușoara scadere pe finalul anului trecut, ajungand la 16,4% in decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie. Totuși, nivelul prețurilor de consum a continuat sa creasca, astfel incat acesta este dublu fața de decembrie 2021 pentru o serie de produse.

- Potrivit Institutului National de Statistica, in luna noiembrie, rata anuala a inflatiei a crescut la 16,8 "Rata inflatiei de la inceputul anului noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021 este 15,9 . Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8 ", transmite…

- Datorita ratei ridicate a inflației din Uniunea Europeana, chiar inainte de sarbatori, retailerii au inceput sa raționalizeze produsele alimentare. Astfel, a intrat in vigoare un plan conceput sa ii protejeze pe consumatorii maghiari de rata inflației, transmite Bloomberg, conform Digi24.

- Decizia guvernului de la Budapesta de a plafona prețurile la produsele alimentare de baza, astfel incat consumatorii sa faca fața celei mai mari rate a inflației din UE, i-a facut pe unii retalieri sa introduca limite pentru cantitațile de alimente cumparate din cauza cererii crescute, relateaza Agerpres…

- Afecțiunile oculare pe care le-ai putea preveni cu o dieta sanatoasa includ:-cataracta, care cauzeaza vedere tulbure-degenerescența maculara legata de varsta, care poate limita vederea-glaucomul-ochii uscați-vedere nocturna slabaOchii au nevoie de mai multe tipuri de antioxidanți pentru a ramane sanatoși:-luteina-zeaxantina-vitaminele…