Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a discutat, vineri, cu Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, in cadrul reuniunii trilaterale pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia, desfașurata la Istanbul. Cei doi oficiali au purtat discuții referitoare la posibilitatea crearii unui format bilateral de tipul ședinței comune…

- * Rusia a transmis ca „ nu se va resemna pur si simplu” Seful diplomatiei romane Bogdan Aurescu a apreciat, la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele NATO, desfasurata la Berlin, nivelul inalt de sprijin public la acest moment pentru aderarea la Alianta in Finlanda si Suedia si a aratat…

- Bogdan Aurescu: Romania, un promotor activ al politicii ușilor deschise Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a subliniat la Berlin, unde participa la reuniunea partenerilor NATO privind perspectivele aderarii Finlandei și Suediei la alianța, ca România este un promotor activ al politicii…

- Ministrii de externe ai Suediei, Finlandei si Turciei, Ann Linde, Pekka Haavisto si Mevlut Cavusoglu au discutat sambata despre politica NATO a usilor deschise in marja unei intalniri informale la Berlin a ministrilor de externe ai tarilor aliantei.

- Un avion de recunoastere rusesc a violat pentru scurt timp spatiul aerian suedez, a anuntat sambata statul major al tarii scandinave, ale carei autoritati reflecteaza la o eventuala candidatura la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „Un avion cu elice rusesc AN-30 a violat spatiul…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…

- Turcia este pregatita, in principiu, sa acționeze ca țara garant pentru Ucraina, dar detaliile unui astfel de format trebuie sa fie mai intai puse la punct, a declarat joi președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters . Liderul de la Ankara a subliniat ca decizia Moscovei de a-și reduce operațiunile…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…