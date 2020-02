Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic care a contractat coronavirusul intr-o calatorie de afaceri in Asia a infectat cel putin 11 persoane, din trei tari, cu virusul, transmite publicatia The Guardian . Britanicul a contractat coronavirusul in Singapore Barbatul, care are in jur de 50 de ani, a participat la o conferinta de…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decât la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pâna la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate în 27 de alte țari și regiuni din afara…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca prioritatea acestei organizatii este de a opri coronavirusul în China, unde se afla epicentrul sau, pentru ca raspândirea epidemiei în afara acestei tari sa fie minima, lenta…

- "Nu am luat niciodata in considerare anularea Jocurilor Olimpice. Tokyo 2020 va continua sa colaboreze cu Comisia Olimpica Internaționala și cu celelalte organizații adiacente și vom analiza orice masura va fi necesara. Pregatirile pentru Tokyo 2020 vor continua. Este firesc ca IOC (n.red. Comisia…

- Noul virus din China a speriat o lume intreaga. Cursele aeriene cu orase din China au fost anulate, nu se mai importa produse chinezesti si aeroporturile au introdus aparate de monitorizare a temperaturii corpului de teama ca virusul sa nu se transmita la un numar si mai mare de oameni. Coincidenta…

- China se izoleaza tot mai mult pentru a frana epidemia de coronavirus. La sute de kilometri distanta de Wuhan, cetatenii ridica ziduri pentru a evita contaminarea. Ultimele cifre oficiale arata ca 132 de oameni au murit si sase mii sunt infectati. Numarul contaminarilor l-a depasit deja pe cel al epidemiei…

- PERICOL… Un barbat in varsta de 24 de ani s-a prezentat, luni, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, acuzand simptome specifice gripei. Pentru ca tanarul este student in China, tara cea mai afectata de coronavirusul din Wuhan, autoritatile sanitare bacauane au luattoate masurile…

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar din punct de vedere economic, aceasta ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiilor din regiunea est-asiatica, arata o analiza a casei de brokeraj XTB, potrivit news.ro.”Coronavirusul…